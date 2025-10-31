Halloween inizia col botto | sassi contro due autobus già nella notte E oggi altri casi
I vandali di Halloween hanno "anticipato" gli atti di teppismo. Ieri notte, intorno alle 22, a Bari qualcuno ha lanciato dei sassi contro due bus dell'Amtab in transito in zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
