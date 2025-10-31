halloween fa slittare il pagamento delle pensioni di novembre 2025

Roma, 31 ottobre 2025 – Halloween fa slittare il pagamento delle pensioni di novembre. Ma niente paura, è tutto secondo le regole. Resta il fatto che, a causa delle festività di inizio mese e di una particolare combinazione del calendario, le pensioni di novembre saranno accreditate qualche giorno dopo rispetto il consueto pagamento nel primo giorno del mese. Ma vediamo nel dettaglio. Il sommario Il cedolino. I pagamenti. Quando pagano le pensioni a novembre 2025. I consigli per i pensionati. Sostituirà “Quota 103“: platea di beneficiari più ampia e stop ricalcolo contributivo. Età: 62 anni con mini-penalizzazione del 2% (in base all’Isee) per ogni anno di anticipo Il cedolino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

