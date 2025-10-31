Halloween è su grande schermo al Cinema Fulgor | il programma delle proieizioni

Venerdì 31 ottobre dalle ore 23:30 il Cinema Fulgor ospita una notte di cinema da brividi con due film cult che uniscono gotico, orrore e poesia visiva. La rassegna inizia con “Frankenstein di Mary Shelley” di Kenneth Branagh, con Robert De Niro, primo appuntamento dedicato all’iconico attore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondisci con queste news

Notte di trotto e spettacolo al Sesana: Halloween corre a Montecatini Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/notte-di-trotto-e-spettacolo-al-sesana-lhalloween-corre-a-montecatini/ #grandeippicaitaliana #Sesana #trotto #HorseRacing #ippica #corse - facebook.com Vai su Facebook

All’Odeon Halloween per il grande schermo - Il Cinema Teatro Odeon di Vigevano si prepara a Halloween ospitando – giovedì 30 (alle 18:30) e venerdì 31 ottobre (alle 16 e alle 21:15, sarà poi replicato anche domenica 2 novembre alle 17:30) – sul ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it