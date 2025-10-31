Halloween | da L’Esorcista a Suspiria quali sono i film horror più ricercati dagli utenti video

Nella settimana di Halloween, il brivido torna protagonista al cinema ma anche sul piccolo schermo con i film horror del momento e i classici. È nelle sale di tutta Italia "Dracula – L'amore perduto" di Luc Besson. La trama è classica ma con una virata decisamente romantica. Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir (un efebico Caleb Landry Jones ), dopo la perdita improvvisa della sua amata ElisabetaMina Murray ( Zoë Bleu), rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. E il dolore di un vampiro innamorato è eterno come la sua vita immortale. Per lui un'unica speranza: che la sua bella si reincarni per poterla amare ancora una volta.

Dietro le quinte de l'Esorcista, (1973)

Come l'esorcista ha fatto tremare anche la televisione In tempo di #Halloween, una bella storia 'da brividi'! Da scandalo a classico notturno, la storia di un film che ha cambiato per sempre la tv.

Halloween, i 7 luoghi spettrali di Roma, perfetti per un ghost tour da brividi: ecco quali sono - Sai che quando tramonta il Sole e la Capitale si veste d'arancio, i vicoli di Roma si trasformano in un teatro d'ombre e sussurri, di apparizioni e suoni strani?

Halloween 2024, quali sono i costumi più cercati su Google: la classifica completa - A pochi giorni di distanza da Halloween 2024 cresce la febbre per i costumi: 25 idee tratte da film, videogiochi e non solo su cosa indossare per la notte del 31 ottobre, secondo il Frightgeist