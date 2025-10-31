Halloween conquista l’Italia | per Confesercenti ben 6 italiani su 10 festeggeranno tra casa locali e shopping

Halloween non è più solo una festa d’importazione, ma un appuntamento ormai consolidato anche in Italia. Lo conferma l’indagine Ipsos per Confesercenti, secondo cui quest’anno il 61% degli italiani prenderà parte in qualche modo alla “notte delle streghe”: tra chi festeggerà con amici e famiglia e chi si limiterà ad acquistare prodotti a tema. Una quota solo di poco inferiore al 64% registrato nel 2024, complice l’assenza del “ponte” del primo novembre, ma che testimonia la stabilità della tradizione nel Paese. La partecipazione resta fortemente legata all’età: festeggia il 70% degli under 34, mentre tra gli over 35 la quota scende al 58%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

