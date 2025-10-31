Halloween choc studentesse vestite da Br | odio rosso e oltraggio a Moro

Un Halloween assurdo e inaccettabile quello "festeggiato", se così si può dire, da alcune studentesse di Scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma. In un video postato su TikTok si vedono tre ragazze in una macabra ricostruzione: una è vestita da Renault rossa in cui è stato trovato senza vita Aldo Moro, un'altra da brigatista e la terza impersona lo stesso leader della Dc. Una provocazione oltraggiosa che definisce bene il clima attuale in certi ambienti politici. Vicenda che ricorda quella di qualche mese fa a Torino dove alcune studentesse avevano promosso una fantomatica Barbie brigatista e ricostruioto, anche qui, il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro il 9 maggio 1978, nel bagagliaio della tristemente famosa Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

