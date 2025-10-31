Halloween alla porta della Casa Bianca bussa da Trump un mini-Donald con piccola Melania al seguito | e non è uno scherzetto Anzi video

Il presidente americano Donald Trump e la first Lady Melania hanno distribuito, come da tradizione, dolcetti ai bambini mascherati per Halloween. Tra fantasmi e supereroi, sulla Casa Bianca si è riversata una marea umana di ragazzini e,. fra loro, anche un bambino “travestito” da Trump con tanto di “piccola Melania” accanto a lui. Cappellino Maga, completo blu e cravatta rossa d’ordinanza, il piccolo non si è lasciato intimidire dalla statura “presidenziale” e ha battuto il cinque al tycoon che si è complimentato con lui per la scelta della “maschera”. La first lady in sedicesima, invece, indossava un cappotto chiaro, sullo stile dei toni caldi e melange amati da Melania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Halloween, alla porta della Casa Bianca bussa da Trump un mini-Donald con piccola Melania al seguito: e non è uno scherzetto. Anzi (video)

