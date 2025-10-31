Halloween alla Casa Bianca | Trump ripete il gesto del 2019 che fece impazzire i social

Il presidente Donald Trump ha regalato un momento di ilarità durante la festa di Halloween alla Casa Bianca giovedì sera, ripetendo un gesto che era diventato virale nel 2019. Mentre distribuiva caramelle ai bambini insieme alla first lady nel classico momento del “ dolcetto o scherzetto “, Trump ha sorpreso tutti mettendo una barretta di cioccolato sulla testa di un piccolo visitatore invece che nella sua sacchetta. La scena si è ripetuta quasi identica a quella di sei anni fa: un bambino travestito da Marshmello, il celebre DJ caratterizzato dal suo iconico casco a forma di marshmallow rettangolare, si è avvicinato alla coppia presidenziale con la sacchetta tesa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Halloween alla Casa Bianca: Trump ripete il gesto del 2019 che fece impazzire i social

Contenuti che potrebbero interessarti

Scheletri, ragni giganti e tutta la coreografia tipica di Halloween allestita nel giardino di casa. Succede a Castelletto Borgo dove un abitante da anni allestisce una elaborata ricostruzione di ambienti macabri associati alla notte di Halloween. Nel video di Mirko - facebook.com Vai su Facebook

Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca: Trump e Melania festeggiano Halloween - Il presidente e la first lady hanno accolto famiglie e figli dello staff per il tradizionale “trick or treat” tra zucche e costumi in maschera ... rainews.it scrive

Le foto di Trump alla Casa Bianca mentre distribuisce dolcetti di Halloween con Melania e parecchi bambini - Il presidente Trump e la first lady Melania hanno distribuito caramelle durante la festa annuale di Halloween alla Casa Bianca ... Lo riporta elle.com

Halloween, Trump e la first lady Melania lo celebrano alla Casa Bianca - In occasione della celebrazione di Halloween alla Casa Bianca, il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania hanno deciso di non mascherarsi: Trump, nel ... msn.com scrive