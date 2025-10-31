Halloween a Parma | un weekend spaventoso tra letteratura musica arte e divertimento

Dolcetto o scherzetto? Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per oggi, 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra arte, cinema, musica e letteratura.Al calar delle tenebre, le bambine e i bambini (dai 5 ai 10 anni). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

https://www.nonsoloeventiparma.it/eventi/all-osteria-della-posta-di-borghetto-halloween-night-party-68f16f13626564b31d6502aa - facebook.com Vai su Facebook

Halloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento - Gli appuntamenti - X Vai su X

Weekend di Halloween: il nuovo trend delle famiglie sono i viaggi gotici. Ecco le destinazioni - Dimentica dolcetti e travestimenti: il nuovo trend di Halloween è partire per un weekend in una meta gotica e suggestiva. Da nostrofiglio.it

Halloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento - Gli appuntamenti - Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per il prossimo 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra a ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Halloween a Parma: un weekend tra arte, cinema, musica e letteratura - Due appuntamenti speciali trasformano i luoghi di cultura della città in scenari magici e suggestivi: Dark Tales il 31 ottobre e I Giardini della Paura dei Morti con la proiezione di Profondo Rosso il ... Secondo parmatoday.it