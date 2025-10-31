Halloween a Napoli sequestrati oltre 100mila prodotti contraffatti
Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l’area metropolitana, ha sottoposto a sequestro oltre 100.000 prodotti contraffatti o “non sicuri” tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. 45 in totale i responsabili sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, tra i quartieri cittadini di San Lorenzo e San Giovanni, hanno sequestrato oltre 35. 🔗 Leggi su Lapresse.it
