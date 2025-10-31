Halloween 5 film horror da brividi da vedere il 31 ottobre

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata e uno dei migliori modi per trascorrerla è una serata cinema home made con un bel f ilm horror. Si perché che cos’è Halloween senza un po’ di brivido. Ultimamente sulle varie piattaforme streaming sono molteplici le possibilità tra cui scegliere. Ma ecco una selezione di film che potrebbero rendere il 31 ottobre perfetto. Halloween – La notte delle streghe (1978). Cominciamo con il classico per eccellenza: “Halloween – La notte delle streghe” è un film del 1978 diretto da John Carpenter, scritto con la produttrice Debra Hill,con Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it