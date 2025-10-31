Halloween 2025 | tutti i film per bambini e ragazzi in tv oggi

Tra zucche, extraterrestri e magie finalmente è Halloween 2025 anche sul piccolo schermo, ma senza troppi spaventi. Ecco la guida completa ai film in tv per bambini e ragazzi, dalla mattina fino a stasera. Dai film d’animazione ai fantasy più avventurosi, ce n’è per tutte le età, per i più piccoli e quelli un po’ più grandi. Accendete la tv e godetevi la magia di Halloween. 2 fantasmi di troppo – ore 7:50 su Sky Cinema Collection. Due amici inseparabili, Nunzio e Paolo, dopo una lunga serie di fallimenti, finiscono nei guai con uno strozzino e cercano un’idea geniale per ripagare il debito. Grazie all’ingegno tecnologico di Nunzio, inventano un finto servizio di sedute spiritiche con ologrammi, truffando clienti creduloni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

