Halloween 118mila articoli sequestrati | senza marchio di garanzia e potenzialmente pericolosi
Maschere, lanterne e costumi per Halloween. Sono oltre 118mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di finanza di Milano in un magazzino in zona Loreto. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di individuare l’attività, gestita da un cittadino cinese e di ricostruire tutta la filiera illegale. I prodotti riportavano falsamente il marchio di garanzia “CE”, traendo in inganno il consumatore finale. Infatti, la merce non era in conformità con la normativa europea ed era potenzialmente pericolosa per la salute. Era infatti impossibile avere la tracciabilità e la qualità dei beni. Il titolare dell’attività è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
