Hai visto tutti i film di Peter Jackson? Eccoli dal peggiore al migliore compreso Il Signore degli Anelli
Peter Jackson è ricordato da tutti per essere il regista della trilogia più famosa del mondo, ma è stato anche quel regista sperimentale che, negli anni ’80, ha voluto dare un contributo personale al genere horror. Disegnatore dell’aldilà e creatore di mondi grotteschi, Jackson è uno di quei registi dotati di una fantasia illimitata di cui il cinema ha sempre bisogno. La sua terra natia è diventata una presenza costante in tutte le sue opere importanti, trasformandosi in un elemento riconoscibile e parte integrante del racconto. In occasione del suo sessantaquattresimo compleanno, vogliamo ripercorrere tutta la sua filmografia dal peggiore al migliore lungometraggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
