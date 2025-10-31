Hackerano il registro elettronico della prof e cambiano i voti dei compagni | segnalati 2 studenti delle medie

La polizia di Stato ha segnalato alla Procura per i Minorenni di Brescia due studenti di una scuola media di Mantova per accesso abusivo al sistema informatico. I ragazzi sarebbero riusciti a violare l'account di una docente e a cambiare i voti dei compagni nel registro elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

