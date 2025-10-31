Ha uno stimolo ma va in bagno e partorisce 31enne non sapeva di essere incinta | ricoverata a Ferrara

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Ferrara e fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi per madre e figlia che sono state poi soccorse e trasportate in ospedale dove i medici hanno escluso complicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

