Ha uno stimolo ma va in bagno e partorisce 31enne non sapeva di essere incinta | ricoverata a Ferrara

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Ferrara e fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi per madre e figlia che sono state poi soccorse e trasportate in ospedale dove i medici hanno escluso complicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

