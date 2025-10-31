Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende con la magia di Wicked, il musical campione d'incassi che ha conquistato due Oscar 2025 (migliori costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al box. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Wicked, Venerdi 31 Agosto 2025