Guida TV Sky Cinema e NOW | Wicked Venerdi 31 Agosto 2025

Digital-news.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende con la magia di Wicked, il musical campione d'incassi che ha conquistato due Oscar 2025 (migliori costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al box. 🔗 Leggi su Digital-news.it

guida tv sky cinema e now wicked venerdi 31 agosto 2025

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Wicked, Venerdi 31 Agosto 2025

Altre letture consigliate

guida tv sky cinemaProgrammi TV mercoledì 29 ottobre 2025: fiction e reality - Su Rai 1 "Il Commissario Montalbano", su Canale 5 "This is me", "Contraband" su Sky Cinema. Secondo lopinionista.it

guida tv sky cinemaProgrammi TV venerdì 31 ottobre 2025: show, soap opera e film - "Tale e Quale Show" su Rai 1, "Tradimento" su Canale 5, "Wiched" su Sky Cinema Uno. Scrive lopinionista.it

guida tv sky cinemaGuida Tv giovedì 30 ottobre 2025: i programmi da non perdere questa sera - Per chi ha in programma questa sera (giovedì 30 ottobre 2025) di rimanere a casa, ecco la guida tv con la programmazione dei canali tv nazionali sul digitale terrestre e su Sky ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guida Tv Sky Cinema