Guida agli eventi del weekend 31 ottobre – 2 novembre
Da «Passo dopo passo» alla «Campionaria», dall’«Indie Power» a «Produzioni Ininterrotte», passando per gli eventi di Halloween alle «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Iniziative per bambini e party per gli adulti: guida agli eventi più spaventosi - facebook.com Vai su Facebook
Guida agli eventi del weekend (31 ottobre – 2 novembre) - La città e la provincia si trasformano infatti per festeggiare Halloween con tanti appuntamenti per tutti i gusti: dalla musica agli spettacoli, dagli sp ... Lo riporta ecodibergamo.it
Guida agli eventi del weekend (24 – 26 ottobre) - Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte! Come scrive ecodibergamo.it
Eventi in Abruzzo nel weekend dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 - Cosa fare nel fine settimana dal 31 ottobre al 2 novembre in Abruzzo: sapori d'autunno, eventi di Halloween, mostre ed escursioni ... Si legge su abruzzonews.eu