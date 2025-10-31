Guerra mondiale agli stupefacenti Dietro i narcos la sfida Usa-Cina
Roma, 31 ottobre 2025 – Poco più di una settimana fa, aprendo alla Casa Bianca la tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani, Donald Trump lo ha detto chiaramente: “La Cina sta usando il Venezuela per il traffico di fentanyl”. Parole che fanno definitivamente uscire dalla casella dei retroscena il vero obiettivo dietro alle operazioni militari del presidente degli Stati Uniti in Sudamerica. La lotta al narcotraffico si gioca con il Dragone e questo Trump lo sa bene. E per vincerla la strategia è duplice: riconquistare, sul campo, con ogni mezzo, il controllo dell’area al di là dei confini con il Messico sostenendo la vittoria dell’opposizione in Colombia e un cambio di regime in Venezuela, e trattare facendo sfoggio di diplomazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
