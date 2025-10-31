Guerra Da Cunha | Stupisce ogni giorno Como arriverà Napoli forte e consapevole

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Frederic Guerra, agente di Lucas Da Cunha Queste le sue parole: “Da Cunha ha trovato la sua dimensione nel Como. Il club con il suo allenatore gli ha cambiato ruolo già da un anno e lui sta dimostrando ogni giorno il suo valore, stupisce di giorno in giorno. Fabregas ha trovato il ruolo giusto per lui, neanche il ragazzo si aspettava di poter fare certe cose. Poi Lucas è un ragazzo molto serio, non salta un allenamento, sente la fiducia della società e del mister e quindi prova sempre a fare di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Guerra, Da Cunha: “Stupisce ogni giorno. Como arriverà Napoli forte e consapevole”

