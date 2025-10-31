Guerra a Gaza news in diretta | Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele Identificati due ostaggi
Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas. Gli Usa avrebbero offerto ai militanti del gruppo palestinese un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele, riportano i media. L'obiettivo sarebbe stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della zona controllata da Israele che ieri ha ricevuto i corpi di due ostaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gaza, Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del ...
Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele. LIVE - La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza.
Gaza, tregua fragile: 100 morti in ultimi raid. Hamas consegna due corpi di ostaggi. LIVE