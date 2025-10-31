Guehi Inter il super colpo resta possibile | si pensa a questo scambio a gennaio

Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter prepara le proprie mosse in vista del mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: rinforzarsi per continuare a inseguire il sogno scudetto e quello europeo. La dirigenza nerazzurra, in piena sintonia con Cristian Chivu, sta valutando la possibilità di anticipare alcune operazioni che in origine erano state programmate per la prossima estate, soprattutto nel reparto difensivo, dove si prospetta una vera e propria rivoluzione. Al termine della stagione, infatti, potrebbero dire addio tre colonne della retroguardia: Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tutti destinati a chiudere un ciclo importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

