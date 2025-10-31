Gualtieri uomo lo minaccia armato sui social gesto vile

Un uomo ha minacciato il sindaco di Roma Gualtieri, con un post su Facebook dove compare con un fucile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gualtieri uomo minaccia armatoRoma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti ... Come scrive italpress.com

