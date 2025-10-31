Gualtieri uomo lo minaccia armato sui social gesto vile

Un uomo ha minacciato il sindaco di Roma Gualtieri, con un post su Facebook dove compare con un fucile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gualtieri, uomo lo minaccia armato sui social, “gesto vile”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da un monologo di Mariangela Gualtieri - facebook.com Vai su Facebook

Roma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti ... Come scrive italpress.com

Minacce a Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia: “Ora tocca a te” - Il post intimidatorio, firmato da un esponente della famiglia sinti Komarov, arriva a tre giorni dall'abbattimento di due ville abusive ... Da rainews.it

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Segnala roma.corriere.it