GUALDO TADINO- Grande soddisfazione per la notizia arrivata ieri in municipio: l’ente locale gualdese si è classificato al secondo posto in Umbria nell’ambito dell’Avviso pubblico "per il finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al sostegno delle attività educative e ricreative formali e non formali" promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E riceverà un contributo di 39mila euro. La proposta premiata presentata dall’Amministrazione prevede la prosecuzione e l’ulteriore valorizzazione del “Patto Educativo Territoriale“ già attivo, con l’obiettivo di rafforzare la rete locale di collaborazioni tra istituzioni scolastiche, associazioni, enti del terzo settore e realtà parrocchiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualdo Tadino premiata: 39mila euro per l’educazione