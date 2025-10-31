Gruppo Campari sequestro della guardia di finanza da 1,3 miliardi di euro

Lettera43.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Monza ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 1 miliardo e 291 milioni di euro nei confronti di Lagfin, la holding lussemburghese che controlla il gruppo Campari. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un’indagine per dichiarazione fraudolenta e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’inchiesta riguarda la struttura finanziaria attraverso cui la famiglia Garavoglia mantiene il controllo sul gruppo noto per marchi come Aperol e Crodino, quotato a Piazza Affari. Le verifiche, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, hanno preso le mosse da un controllo fiscale sulla holding in seguito a una fusione per incorporazione con la propria controllata italiana, titolare della quota di maggioranza in Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

gruppo campari sequestro della guardia di finanza da 13 miliardi di euro

© Lettera43.it - Gruppo Campari, sequestro della guardia di finanza da 1,3 miliardi di euro

Scopri altri approfondimenti

gruppo campari sequestro guardiaGruppo Campari, sequestro della guardia di finanza da 1,3 miliardi di euro - La procura di Monza ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 1 miliardo e 291 milioni di euro nei confronti di Lagfin, la holding lussemburghese che controlla il gruppo Campari. Come scrive lettera43.it

gruppo campari sequestro guardiaLa Guardia di Finanza sequestra azioni della Campari per 1,2 miliardi di euro - Non sarebbero state dichiarate plusvalenze sulla fusione con la controllata italiana detentrice del 51,8% di Campari ... Si legge su msn.com

Stangata su Campari della Guardia di Finanza: sequestrato 1,2 miliardi alla holding di famiglia. I sospessi sulla maxi evasione sulla exit tax - Il provvedimento, disposto dalla Procura di Monza ed eseguito dalla Finanza di Milano, riguarda Lagfin, la società lussemburghese che controlla il gruppo. Da open.online

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Campari Sequestro Guardia