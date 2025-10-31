Gruppo Campari sequestro della guardia di finanza da 1,3 miliardi di euro

La procura di Monza ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 1 miliardo e 291 milioni di euro nei confronti di Lagfin, la holding lussemburghese che controlla il gruppo Campari. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un’indagine per dichiarazione fraudolenta e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’inchiesta riguarda la struttura finanziaria attraverso cui la famiglia Garavoglia mantiene il controllo sul gruppo noto per marchi come Aperol e Crodino, quotato a Piazza Affari. Le verifiche, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, hanno preso le mosse da un controllo fiscale sulla holding in seguito a una fusione per incorporazione con la propria controllata italiana, titolare della quota di maggioranza in Davide Campari Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

