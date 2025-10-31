Grosso incendio devasta azienda nel Milanese il Comune | Tenere le finestre chiuse per evitare il fumo
Un grosso incendio ha devastato parte di un'azienda a Corsico, comune dell'hinterland sudovest di Milano. Le fiamme, scoppiate poco dopo le 22 di giovedì, hanno coinvolto l'impianto della ditta Sinextra, in via Archimede 46.L'incendio a CorsicoLe cause del rogo ha spiegato il comune di Corsico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un grosso incendio ha avvolto completamente il casello di Brescia sud dell'autostrada A21. Le fiamme sono partite da un furgone e si sono rapidamente estese. Il casello resta chiuso. - facebook.com Vai su Facebook
Grosso #incendio alla Locanda Zita di Vesale: fiamme sul tetto del #ristorante – #Video - X Vai su X
Spento l'incendio all'azienda di smaltimento rifiuti Sinextra - Nella notte sono intervenuti otto mezzi dei Vigili del fuoco ... rainews.it scrive
Grosso incendio alla Sinextra di via Archimede a Corsico: fiamme visibili a chilometri di distanza - Il rogo è divampato intorno alle 22 all’interno dell’impianto di lavorazione: ancora ignote le cause. Scrive ilgiorno.it
Devastante incendio alla Fabe di Calcio: escluso il dolo. Danni ingenti ma inagibile solo una parte dell’azienda -Foto - I sistemi di sicurezza hanno impedito alle fiamme di distruggere tutto l'edificio. Da ecodibergamo.it