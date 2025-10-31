Grosso incendio alla Sinextra di via Archimede a Corsico | fiamme visibili a chilometri di distanza

Corsico, 30 ottobre 2025 - Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi, giovedì 30 ottobre, intorno alle ore 22, all’interno dell’impianto Sinextra, azienda per il trattamento rifiuti di via Archimede 46. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma da una primissima ricostruzione sembra che le fiamme possano essere partite da una scintilla generata da una pressa. L’ipotesi, tuttavia, è ancora da confermare. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono tuttora in corso e impegnano diverse squadre. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno provocato una densa colonna di fumo che si sta diffondendo nelle aree circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

