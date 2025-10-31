Grosso botto sul ponte dell’Arzilla | traffico in tilt fino a tarda notte

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 31 ottobre 2025 - Un forte boato, avvertito fino a centinaia di metri di distanza, ha fatto sobbalzare molti residenti intorno alle 22.30 di ieri. Due auto di piccola cilindrata, una bianca e una rossa, si sono scontrate quasi al centro del ponte dell’Arzilla, tra viale della Romagna e via I Maggio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a rimuovere i detriti dalla carreggiata. La strada è rimasta percorribile solo in modo alternato e il traffico si è rapidamente paralizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

