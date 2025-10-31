Grosso botto sul ponte dell’Arzilla | traffico in tilt fino a tarda notte
Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 31 ottobre 2025 - Un forte boato, avvertito fino a centinaia di metri di distanza, ha fatto sobbalzare molti residenti intorno alle 22.30 di ieri. Due auto di piccola cilindrata, una bianca e una rossa, si sono scontrate quasi al centro del ponte dell’Arzilla, tra viale della Romagna e via I Maggio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a rimuovere i detriti dalla carreggiata. La strada è rimasta percorribile solo in modo alternato e il traffico si è rapidamente paralizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inizia col botto Gara 1 del #WorldSBK a #Estoril! Grosso incidente alla prima curva del circuito portoghese, nel quale sono rimasti coinvolti #Bassani, #Sofoglu, #VanDerMark e #Nagashima. Per fortuna, tutti i piloti stanno bene e sono potuti rientrare in gar - facebook.com Vai su Facebook
Grosso botto sul ponte dell’Arzilla: traffico in tilt fino a tarda notte - Un boato sentito a distanza, due auto coinvolte e la viabilità bloccata per ore: disagi anche in centro, dove un trasporto eccezionale si è incagliato alla rotatoria dello Sferisterio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it