Grigliate perfette senza fumo | l’affare dell’anno è da Lidl ma durerà pochissimo

Addio fumo e divieti: arriva da Lidl la soluzione per chi sogna grigliate perfette anche in condominio. Con l'arrivo dei primi freddi e la voglia di ritrovarsi intorno a una griglia accesa, torna anche il dubbio che accompagna molti amanti del barbecue: si può grigliare in condominio senza disturbare i vicini? La risposta è sì, ma con qualche accortezza. La legge non vieta infatti di organizzare un barbecue sul balcone o in terrazzo, purché si rispettino alcune regole fondamentali, come evitare fumi e odori molesti e prestare attenzione alla sicurezza. Secondo l'articolo 844 del Codice civile, è possibile cucinare all'aperto anche in un contesto condominiale, a patto che le immissioni di fumo non superino la normale tollerabilità.

