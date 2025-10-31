Quando si parla di “ ambra profumo ” si parla di un universo molto ampio. Che può contemplare molti colori, quelli che caratterizzano anche l’ambra (grigia, rossa, nera, gialla). Una delle note più utilizzate da sempre, perché capace di avere, oltre che una funziona olfattiva, una funzione tecnica: aumenta la persistenza di ogni fragranza. Una qualità che non identifica il valore e la qualità di un jus ma che è, generalmente, molto apprezzata. Soprattutto in epoca contemporanea. Facciamo, quindi il punto sull’ambra nei profumi di nicchia. Che origini ha? Quali sono i suoi colori? Cosa significano? Dove si trova e quali sono gli abbinamenti migliori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Grigia, nera e rossa, rende ogni fragranza persistente e calda, avvolgente e confortante