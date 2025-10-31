Grifone alla corte di Indiani arriva il neo acquisto Ciabuschi Va a rinforzare l’attacco

CALCIO Con il campo da gioco del ’Palazzoli’ allagato i biancorossi di mister Indiani ieri pomeriggio hanno disputato la seduta di allenamento sul campo del Centro sportivo di Roselle in vista del match che sosterranno domenica sul terreno di gioco sintetico di San Casciano Val di Pesa dove domenica il Grosseto affronterà, inizio alle 14,30, lo Scandicci per la decima giornata del girone d’andata. La società biancorossa informa gli sportivi ed i tifosi maremmani che I biglietti per il Settore Ospiti in prevendita sono disponibili al Bar Tripoli al prezzo di 10 euro fino alle 19 odierne; nel giorno della gara sono acquistabili direttamente allo stadio di San Casciano Val di Pesa al prezzo di 13 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grifone, alla corte di Indiani arriva il neo acquisto Ciabuschi. Va a rinforzare l’attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Samhain si avvicina ... Il velo tra i mondi si assottiglia E il fuoco de lo Grifone arde nel buio, per celebrare la magia del passaggio e la voce degli antenati. #samhain #compagniadelogrifone #celticmagic #ritualiantichi #magiadelfuoco #cerchiosacro #velotr - facebook.com Vai su Facebook

Grifone, alla corte di Indiani arriva il neo acquisto Ciabuschi. Va a rinforzare l’attacco - CALCIO Con il campo da gioco del ’Palazzoli’ allagato i biancorossi di mister Indiani ieri pomeriggio hanno disputato la seduta ... Secondo msn.com

Grifone, c’è già la verifica. Arriva il Montevarchi - Vestire la maglia di gregario, all’occorrenza, e non solo quella di capitano, umiltà e rispetto: questa è la ricetta con la quale mister Indiani prepara I suoi giocatori nell’affrontare l’avversario. Scrive lanazione.it