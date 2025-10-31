Attigliano, 31 ottobre 2025 – Grave incidente in A1 avvenuto all’altezza dello svincolo di Orte, in direzione Napoli, con importanti ripercussioni anche nel tratto umbro. E' successo stamani, 31 ottobre. Due autovetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate, causando la chiusura del tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord per almeno due ore, dalle 7 alle 9. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave incidente in A1, tratto chiuso per ore e lunghe code anche in Umbria. I percorsi alternativi