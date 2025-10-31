Grave incidente in A1 tratto chiuso e lunghe code anche in Umbria I percorsi alternativi

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attigliano, 31 ottobre 2025 – Grave incidente in A1 avvenuto all’altezza dello svincolo di Orte, in direzione Napoli, con importanti ripercussioni anche nel tratto umbro. E' successo intorno alle 7. Due autovetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate, causando la chiusura del tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato dall'evento, si registrano 8 km di coda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

grave incidente in a1 tratto chiuso e lunghe code anche in umbria i percorsi alternativi

© Lanazione.it - Grave incidente in A1, tratto chiuso e lunghe code anche in Umbria. I percorsi alternativi

Altri contenuti sullo stesso argomento

grave incidente a1 trattoIncidente in A1, chiuso il tratto da Orte e verso Roma Nord - Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione di Roma, a causa di un inci ... Segnala ansa.it

grave incidente a1 trattoRoma – Maxi tamponamento sull’A1 alle porte della Capitale, traffico deviato su Orte - Mattinata di passione sull’Autostrada del Sole, dove un grave incidente stradale avvenuto ... Come scrive etrurianews.it

grave incidente a1 trattoIncidente sull’A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord: chiuso tratto di autostrada, 9 chilometri di coda - Due incidenti avvenuti sull'A1 hanno causato la chiusura del tratto autostradale tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente A1 Tratto