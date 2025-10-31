Grave incidente a Paderno d' Adda | grande paura per ciclista 33enne

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 33 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 30 ottobre a Paderno d'Adda. L'uomo sarebbe stato, suo malgrado, di un sinistro avvenuto nella zona dell'incrocio tra via al Ponte e via Manzoni, una zona nota per la sua vicinanza al ponte San. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

grave incidente paderno dGrave incidente a Paderno d'Adda: grande paura per ciclista 33enne - L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via al Ponte e via Manzoni. Riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Paderno D