Grave incidente a Paderno d' Adda | grande paura per ciclista 33enne
Un ciclista di 33 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 30 ottobre a Paderno d'Adda. L'uomo sarebbe stato, suo malgrado, di un sinistro avvenuto nella zona dell'incrocio tra via al Ponte e via Manzoni, una zona nota per la sua vicinanza al ponte San. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Grave incidente a Paderno d'Adda: grande paura per ciclista 33enne - L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via al Ponte e via Manzoni. Riporta leccotoday.it