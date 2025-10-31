Grave frontale in Carso quattro automobilisti a Cattinara

Triesteprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone, di cui due giovani, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per un grave incidente avvenuto a Trebiciano nella serata di oggi 31 ottobre. Per cause in corso di accertamento dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, due autovetture si sono scontrate. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

