Grave frontale in Carso quattro automobilisti a Cattinara
Quattro persone, di cui due giovani, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per un grave incidente avvenuto a Trebiciano nella serata di oggi 31 ottobre. Per cause in corso di accertamento dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, due autovetture si sono scontrate. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grottammare, avvocato muore nel frontale sull’A14: lui non ce l’ha fatta, è grave la moglie - facebook.com Vai su Facebook
Incidente frontale tra due auto sulla Regionale 14: quattro feriti, uno è grave - Grave incidente stradale poco prima delle 13 di oggi, 18 settembre, lungo la Strada regionale 14, nel territorio comunale ... Si legge su ilgazzettino.it