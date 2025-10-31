Gratteri e la riforma della giustizia | I politici sono insofferenti al controllo di legalità
«Sono contrario alla separazione delle carriere per più motivi», dice in un’intervista al Fatto Quotidiano Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli. «Il primo, e di buon senso, è che c’è già: nell’ultimo periodo lo 0,0036% dei magistrati – una percentuale bulgara a rovescio – è diventato pm o viceversa, in una diversa regione. Secondo: la riforma è il primo step di un percorso diretto alla sottoposizione del pm alla politica che indicherà prima quali reati perseguire e poi come controllare l’esercizio dell’azione penale. I politici sono insofferenti al controllo di legalità», dice Gratteri. La durate dei processi e il carcere. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni. Metterò in guardia la gente su cosa potrà succedere se vincerà il sì", dice al Foglio. Di Ginevra Leganza - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Gratteri e la riforma della giustizia: «I politici sono insofferenti al controllo di legalità» - «Sono contrario alla separazione delle carriere per più motivi», dice in un’intervista al Fatto Quotidiano Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli. Si legge su open.online
“Una riforma che mira al condizionamento politico della magistratura”: parla Nicola Gratteri - Riforma della Giustizia, parla il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri: "La separazione delle carriere tra giudici e pm c'è già". lanotiziagiornale.it scrive
Separazione delle carriere, Gratteri: "Politici insofferenti al controllo di legalità" - Il primo, e di buon senso, è che c'è già: nell’ultimo periodo lo 0,0036% dei ... Lo riporta msn.com