Gratta e vince cinque milioni di euro a Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – Clamorosa vincita al gratta e vinci in Toscana. Ultra Numerissimi ha regalato, infatti, una delle vincite più alte mai registrate in Toscana. A Santa Maria a Monte – come riporta l’agenzia Agimeg – in provincia di Pisa, un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo da 5 milioni di euro. Il tagliando vincente, dal costo di 20 euro, è stato venduto in via Provinciale Francesca 381L, regalando un colpo di fortuna capace di cambiare la vita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

'Doppia sfida': vince 50mila euro al gratta e vinci (link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Vince 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci a Montecalvoli - Colpo di fortuna a Montecalvoli, dove un operaio sessantenne ha vinto cinque milioni di euro con un Gratta e Vinci acquistato alla tabaccheria edicola ... Lo riporta gonews.it

Vince 5 milioni di euro con un gratta e vinci - SANTA MARIA A MONTE: Un giorno che cambia la vita per un fortunatissimo cliente di una tabaccheria di Montecalvoli: la soddisfazione e lo stupore del titolare ... Riporta toscanamedianews.it

Senigallia, compra un Gratta e vinci da 20 euro e vince cinque milioni: colpo grosso al Bar Sogno, caccia al fortunato - È già partita la "caccia" all'anonimo fortunatissimo giocatore a Senigallia: ha vinto la belleza di 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci pagato venti. Riporta ilmessaggero.it