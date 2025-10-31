Pontedera, 31 ottobre 2025 – Una vincita da cinque milioni di euro. Il sogno della vita è diventato realtà proprio in Toscana, a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Qui il Gratta e vinci “Ultra Numerissimi” ha regalato una delle vincite più alte mai registrate nella nostra regione. Secondo quanto riporta riporta Agimeg, un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo da 5.000.000 di euro con un tagliando da 20 euro venduto in via Provinciale Francesca 381L. Un colpo di fortuna capace di cambiare la vita. Altri colpi milionari sono stati centrati in Toscana. Sempre 5 milioni di euro sono stati vinti il 18 ottobre con un gratta e vinci da 20 euro, sempre nel Pisano ma questa volta a Montecalvoli, alla tabaccheria edicola Costagli Danilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gratta e vince 5 milioni di euro, la fortuna bacia ancora la provincia di Pisa