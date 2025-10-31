Grande partecipazione all’incontro con Iodice e Borgia ad Aversa

Una partecipazione straordinaria giovedì sera al Nuit Café di Aversa per l’incontro con Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Roberto Fico Presidente”. In tanti hanno affollato il locale per ascoltare idee, proposte e visioni per una Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it

