Grande Fratello Valentina punta Omer e fa infuriare Rasha | le donne sospettano un doppio gioco con Domenico

Dopo la diretta, Valentina si avvicina a Omer e scatena la gelosia di Rasha. Le coinquiline pensano che la sua strategia nasconda un piano concordato con Domenico. Al termine della puntata del 30 ottobre Valentina Piscopo ha varcato la Porta Rossa per restare nella Casa del Grande Fratello. Il suo ingresso non è passato inosservato. La nuova arrivata, entrata per fare chiarezza sul suo rapporto con Domenico, ha trascorso la sua prima notte tra chiacchiere, confessioni e sguardi sospettosi da parte delle coinquiline, che sembrano già aver intuito un doppio gioco tra lei e il suo compagno. Le prime parole di Valentina nella Casa La serata è iniziata con un lungo confronto tra la Piscopo e Ivana, durante il quale la nuova ospite ha voluto chiarire: "Tra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

