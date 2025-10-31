Grande Fratello Valentina punta Omer e fa infuriare Rasha | le donne sospettano un doppio gioco con Domenico
Dopo la diretta, Valentina si avvicina a Omer e scatena la gelosia di Rasha. Le coinquiline pensano che la sua strategia nasconda un piano concordato con Domenico. Al termine della puntata del 30 ottobre Valentina Piscopo ha varcato la Porta Rossa per restare nella Casa del Grande Fratello. Il suo ingresso non è passato inosservato. La nuova arrivata, entrata per fare chiarezza sul suo rapporto con Domenico, ha trascorso la sua prima notte tra chiacchiere, confessioni e sguardi sospettosi da parte delle coinquiline, che sembrano già aver intuito un doppio gioco tra lei e il suo compagno. Le prime parole di Valentina nella Casa La serata è iniziata con un lungo confronto tra la Piscopo e Ivana, durante il quale la nuova ospite ha voluto chiarire: "Tra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grande Fratello. . Il pensiero di Anita: “Vedo un’altra Francesca” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Anita-e-Francesca-a-confronto - facebook.com Vai su Facebook
Rasha e Mattia sulle Nomination: “Perché ci leggi furbizia?” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello, Valentina punta Omer e fa infuriare Rasha: le donne sospettano un doppio gioco con Domenico - Le coinquiline pensano che la sua strategia nasconda un piano concordato con Domenico. movieplayer.it scrive
Valentina Piscopo, rivelazione choc al Grande Fratello 2025/ La reazione di Grazia è virale - Valentina Piscopo, la compagna di Domenico, entra nella casa del Grande Fratello 2025 e fa una rivelazione sul suo passato: la reazione di Grazia è virale. Scrive ilsussidiario.net
Grande Fratello, Valentina la compagna di Domenico entra in casa per la terza volta, questa volta per restarci - Nella puntata di questa sera giovedì 30 ottobre, del Grande Fratello Valentina, la compagna di Domenico, è entrata nella casa per la ... Riporta msn.com