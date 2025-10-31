Grande Fratello televoto Rana meno votato | percentuali

AGGIORNAMENTO: il meno votato è stato Francesco con il 12.07%. Per questo, è finito direttamente al prossimo televoto a eliminazione (Donatella 46.94%, Jonas 34.87%). Nuovo televoto e così nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025. Si è aperta un’altra sfida per i concorrenti di questa edizione, che poco appassiona il pubblico di Canale 5. Allo stesso tempo, i telespettatori si impegnano in queste sfide per salvare i loro gieffini preferiti. Questa volta, al televoto sono finiti: Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana e Jonas Pepe. Chi rischia di essere il meno votato e chi invece non dovrebbe avere problemi a salvarsi? Qui di seguito abbiamo aperto il nostro sondaggio per capire cosa sta accadendo con i voti che stanno arrivando alla produzione, esprimere il proprio e comprendere le preferenze degli altri telespettatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Le emozioni per Simone non sono finite #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello. . Jonas a Omer: “Io voglio un clima sereno” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Tentativi-di-chiarimento-tra-Omer-e-Jonas - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi Grande Fratello televoto 30 ottobre: Francesco in ultima posizione - Grande Fratello: televoto apertissimo tra Donatella, Jonas e Francesco — ecco chi rischia di più La puntata del Grande Fratello ... Scrive tuttosulgossip.it

Francesco Rana è il primo candidato all'eliminazione - Dopo un breve dibattito, Simona invita i tre concorrenti in Nomination e rivolgersi con le spalle verso il Led e legge loro il verdetto del televoto. Segnala grandefratello.mediaset.it

Grande Fratello, sondaggi choc: televoto all’ultimo sangue tra Donatella e Jonas. Chi esce stasera - Tra tensioni, sentimenti e colpi di scena, il Gf si fa spietato: Jonas rischia tra le polemiche e Anita si confessa in lacrime. Lo riporta libero.it