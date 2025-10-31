Grande Fratello sondaggio televoto | Mattia Francesca e Simone Jonas e Rana
Abbiamo aperto il sondaggio sul televoto del Grande Fratello 2025, che Simona Ventura ha aperto durante la sesta puntata. La sfida verrà chiusa nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre 2025. Questa volta, ci sarà un eliminato definitivo. Chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia tra Mattia Scudieri, Francesca e Simone, Jonas Pepe e Francesco Rana? Sono loro i concorrenti che, tramite le nomination, sono finiti in sfida il 30 ottobre. Va precisato che Francesco Rana è finito in automatico in questo televoto a eliminazione, in quanto ha perso in quello precedente contro Donatella e Jonas. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
