Grande Fratello Simone De Bianchi rivede il padre dopo anni | Sono pentito di tutto

Il padre di Simone De Bianchi gli fa una sorpresa al Grande Fratello, l’incontro commuove tutti. L’incontro tra Simone De Bianchi e suo padre è stato uno dei momenti più commoventi della sesta puntata del Grande Fratello in onda ieri sera su Canale 5. Da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha parlato spesso della sua infanzia e dei momenti dolorosi che ha dovuto affrontare quando i suoi genitori hanno deciso di separarsi. I due si sono fatti la guerra e a pagarne le spese sono stati Simone e sua sorella. Lui da anni non ha un rapporto con il padre, non ha voluto più vederlo a causa della sofferenza che gli arrecato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello, Simone De Bianchi rivede il padre dopo anni: “Sono pentito di tutto”

