Grande Fratello sesta puntata Omer | perché Rana è nella bufera cos’ha detto

Francesco Rana al Grande Fratello 2025 finisce nella bufera durante la sesta puntata, in onda giovedì 30 ottobre 2025. Il motivo? Il vigile si è lasciato andare, nei giorni scorsi, a un feroce attacco contro Omer Elomari. Ciò è accaduto dopo la scorsa puntata di lunedì, quando i malumori tra i concorrenti hanno iniziato a diventare sempre più pesanti. Ed ecco che nella puntata di stasera avviene il caos, con Rana che non trova giustificazioni alle sue parole e viene attaccato un po' da tutti. In particolare, dallo studio di Canale 5 è pioggia di critiche, partendo da Simona Ventura e finendo agli opinionisti.