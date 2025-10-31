Grande Fratello | quattro concorrenti in nomination il ritorno di Valentina e le lacrime di Simone

Nel nuovo appuntamento del giovedì, emozioni e tensioni si alternano tra scontri e riabbracci. Valentina sorprende Domenico, mentre Simone vive un momento di riconciliazione familiare. Giovedì 30 ottobre è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello, la prima del nuovo doppio appuntamento. Da questa settimana, infatti, il reality show condotto da Sonia Ventura raddoppia la messa in onda, nel tentativo di fidelizzare un pubblico che, finora, non ha premiato il programma con ascolti esaltanti. Accanto alla conduttrice ancora una volta nel ruolo di opinionista Sonia Bruganelli e i silenti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

