Grande Fratello | quattro concorrenti in nomination il ritorno di Valentina e le lacrime di Simone
Nel nuovo appuntamento del giovedì, emozioni e tensioni si alternano tra scontri e riabbracci. Valentina sorprende Domenico, mentre Simone vive un momento di riconciliazione familiare. Giovedì 30 ottobre è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello, la prima del nuovo doppio appuntamento. Da questa settimana, infatti, il reality show condotto da Sonia Ventura raddoppia la messa in onda, nel tentativo di fidelizzare un pubblico che, finora, non ha premiato il programma con ascolti esaltanti. Accanto alla conduttrice ancora una volta nel ruolo di opinionista Sonia Bruganelli e i silenti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Francesco, Jonas e Mattia. #GrandeFratello - X Vai su X
Nella puntata di questa sera del Grande Fratello in onda nella prima serata di Canale 5, Simone ha incontrato suo padre dopo la separazione dei suoi genitori - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, nessun eliminato: quattro concorrenti in nomination - Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. Come scrive fanpage.it
Grande Fratello: quattro concorrenti in nomination, il ritorno di Valentina e le lacrime di Simone - Nel nuovo appuntamento del giovedì, emozioni e tensioni si alternano tra scontri e riabbracci. Da movieplayer.it
Grande Fratello, le pagelle: Simona Ventura traballa (5), Sonia Bruganelli senza sbavature (8), Domenico disastro (4), Simone emoziona (9) - Archiviata la puntata di lunedì 27 ottobre 2025, il reality torna su Canale 5 giovedì 30 ottobre. Secondo msn.com