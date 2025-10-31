Grande Fratello pagelle sesta puntata | Francesco non farà reality in Siria 4 Simone incontra il padre 5

Sesta puntata del reality di Canale 5, tra noia e le solite dinamiche che si ripetono. L'asso nella manica degli autori? La compagna di Domenico che entra in casa e Simone che incontra il padre Alle ore 22.05 di un giovedì di fine ottobre, Simona Ventura annuncia che Valentina, compagna del concorrente Domenico, entrerà nella casa del Grande Fratello; subito dopo, la conduttrice dà il benvenuto al pubblico. Perché la sesta puntata è appena iniziata: alle 22.02 per la precisione, con il cattivo gusto di spacciarsi ancora per una prima serata. Per non parlare poi di quanto sia di cattivo gusto apparecchiare una puntata che va avanti fino all'una di notte senza un guizzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, pagelle sesta puntata: Francesco non farà reality in Siria (4), Simone incontra il padre (5)

