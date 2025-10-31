Grande Fratello nessuno se l’aspettava | la notizia che fa tremare i fan
News TV. Un dato che ha lasciato tutti senza parole. L’ultima puntata del Grande Fratello ha registrato ascolti disastrosi, segnando un nuovo minimo storico per il reality di Canale 5. Dopo il doppio appuntamento settimanale deciso da Mediaset, lo share è crollato al 13% con appena 1 milione e 620 mila spettatori. Un risultato che, secondo AffariItaliani.it, ha fatto scattare un vero e proprio allarme ai vertici di Cologno Monzese. L’ipotesi di una chiusura anticipata non è più soltanto una voce di corridoio, ma un’eventualità concreta di fronte a un dato definito “inaccettabile”. Le strategie pensate per rivitalizzare il format non avrebbero avuto l’effetto sperato, e anzi, il raddoppio settimanale si sarebbe rivelato un boomerang televisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
