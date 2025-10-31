Grande Fratello nessun eliminato | quattro concorrenti in nomination

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre del Grande Fratello. Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. In nomination finiscono anche Simone e Francesca, Jonas, Mattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Francesco, Jonas e Mattia. #GrandeFratello - X Vai su X

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello in onda nella prima serata di Canale 5, Simone ha incontrato suo padre dopo la separazione dei suoi genitori - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, nessun eliminato: quattro concorrenti in nomination - Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. Lo riporta fanpage.it

Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera 30 ottobre 2025? Eliminato e nomination della sesta puntata - Cosa ha reso indimenticabile la sesta puntata in diretta del Grande Fratello 2025, andata in onda giovedì 30 ottobre su Canale 5? Come scrive tag24.it

Grande Fratello, riassunto puntata 30 ottobre 2025: tutti contro Jonas, nessun eliminato e nomination - Tutto quello che è successo nella puntata di giovedì 30 ottobre del reality condotto da Simona Ventura ... Riporta today.it