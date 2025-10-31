Grande Fratello | la chiusura è vicina? Emergono dettagli

Grande Fratello, un’era al tramonto: il reality show condotto da Simona Ventura verso la chiusura?. Dopo venticinque anni di telecamere, confessionali e nomination, il Grande Fratello sembra avviarsi verso una chiusura che, più che un fallimento, somiglia a una naturale evoluzione del costume televisivo italiano. Quello che un tempo era considerato un esperimento sociale rivoluzionario è oggi un format stanco, che fatica a parlare al pubblico di una nuova generazione abituata a ritmi più veloci e a piattaforme più interattive. Leggi anche Cecilia Rodríguez e Ignazio celebrano otto anni d’amore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

