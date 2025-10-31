Grande Fratello flop nemmeno il bacio tra Mattia e Omer e la pipì nel letto risollevano gli ascolti
Ha inizio il primo doppio appuntamento del Grande Fratello nel tentativo disperato di risollevare gli ascolti, ma invano. Il reality totalizza il 13,1% di share, crollando al punto più basso di questa stagione. Non riesce a essere trascinato nemmeno da La ruota della fortuna di Gerry Scotti che con il suo record di ascolti addirittura pospone al 26 novembre l’ingresso di Striscia la Notizia in prima serata. La sesta puntata del GF di giovedì 30 ottobre porta sullo schermo quindi una Simona Ventura che prosegue nella sua corsa contro il tempo e gli ascolti. Come se non bastasse, la conduttrice deve tenere a bada i i concorrenti, faticando non poco, e arriva a perdere il suo autocontrollo, infastidita. 🔗 Leggi su Panorama.it
